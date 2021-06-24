Минск, , 16:19 — REGNUM Совет Евросоюза 24 июня ввёл секторальные санкции в отношении официального Минска, одобренные постпредами стран Евросоюза. Под эмбарго попали ключевые статьи белорусского экспорта, в частности — экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

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Евросоюз вводит эмбарго на покупку и транзит ряда белорусских товаров. Прибалтийские правительства уже требует компенсации за потери — они хорошо зарабатывали на перевалке белорусских удобрений и нефтепродуктов.

Санкции распространяются также на банковский сектор. Госструктуры Белоруссии не смогут кредитоваться в ЕС и воспользоваться услугами европейских финансовых компаний. Белоруссия будет ограничена в возможностях участия в международных проектах развития.

Санкциями наносится удар по белорусской табачной отрасли, представленной крупным госпроизводителем и частным предприятием близкого к Александру Лукашенко «неолигарха» Павла Топузидиса. ЕС запретил продажу в Белоруссию оборудования и сырья для производства табачных изделий. Формальным поводом для такой меры стало усиление контрабанды белорусских сигарет в ЕС.

Также запрещены продажи и поставки, иное участие в приобретении Белоруссией оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга или перехвата коммуникаций — Интернета, телефонной или иной связи.

Для Белоруссии запрещена продажа, поставка или иное приобретение товаров двойного назначения для использования в военных целях. Ранее ограничения ЕС применил к белорусским спецслужбам, а теперь дело дошло и до армии — она активное привлекалась к подавлению протестных манифестаций осенью 2020 года.

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