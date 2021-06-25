Белград, , 09:22 — REGNUM Каждый раз, когда Сербия набирает силу и становится более экономически сильной, когда она больше не встаёт на колени, прося милостыню для выживания, а борется за прогресс самостоятельно, различные группировки начинают компанию по стигматизации сербов и Сербии, чтобы не допустить подъёма авторитета нашей страны, заявил 24 июня на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Когда его попросили прокомментировать одновременные обвинения стран региона в том, что Сербия якобы совершила геноцид, Вучич отметил, что прогресс Сербии является неудержимым процессом, и что Белград хочет сотрудничать в этом направлении с Северной Македонией и Албанией.

По его словам, труднее всего достичь взаимодействия с Боснией и Герцеговинойи Черногорией из-за расхождения политических взглядов с ними.

Он также указал, что лучше не реагировать на обвинения Хорватии в том, что они преуспели в антифашистской борьбе больше всех стран бывшей СФРЮ.