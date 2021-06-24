Киев, , 16:14 — REGNUM Запад в настоящий момент наращивает критику политического и экономического курса официального Киева, заявил в своем комментарии для «112"украинский политический эксперт Андрей Бодров, рассуждая о текущей политической ситуации.

Политолог подчеркивает, что признаков этого — масса, начиная от мнения президента США Джозефа Байдена о необходимости продолжать урегулирование конфликта в Донбассе на основе Минских соглашений, и заканчивая ураганом критики, раздающейся со стороны европейских политиков, СМИ и авторитетных бизнес-ассоциаций в адрес экономического курса официального Киева. В копилку «зрады» попадает и заявление представителя Госдепа Виктории Нуланд о том, что Минские соглашения — единственный документ по Донбассу и США готовы подключиться к процессу их реализации посредством консультаций с украинской стороной. Фактически это заявление, считает эксперт, выглядит предостережением официальному Киеву от выхода из соглашений или блокирования их реализации.

Далее Бодров цитирует материал влиятельного издания Brussels Times о том, что украинские власти сделали основой своей политики постоянную подмену понятий, что лишь отдаляет Украину от европейских ценностей и перспектив членства:

«Подмена понятий превратилась в нормальное правило политики. Борьбу против коррупции подменили войной против крупного и среднего бизнеса, справедливый подход к налогообложению подменили увеличением налогового бремени, судебную систему, как констатировала ПАСЕ, подменили решениями Офиса президента и еще пары чиновников, целевое финансирование Запада на борьбу против Covid-19 используют не по назначению, как и прежде, все это имеет признаки коррупции». А функционер Европарламента Джузеппе Фернандино направил письмо в адрес офиса президента, где утверждает, что законопроект № 5600 станет причиной удушения крупного и сознательного налогоплательщика и грозит разрушением украинской экономики и обнищанием населения, что может угрожать массовой миграцией в страны Европы», — цитирует издание специалист.

Эксперт отмечает, что в этом ключе очень сомнительными видятся попытки украинской власти погасить санкциями и уголовным делами деятельность оппозиции, в частности, лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука с его соратниками. И наоборот, перспективы их исков в ЕСПЧ против решений украинских властей выглядят для команды Медведчука весьма оптимистичными.

«Особенно — в свете критической позиции Верховного комиссара по правам человека ООН, который усмотрел в запрете каналов «112 Украина», Zik и NewOne, активно транслировавших позицию Медведчука и других лидеров оппозиции, признаки нарушения права на свободу слова и политический окрас этих действий», — сказал он.

В завершение Бодров констатировал, что официальный Киев оказался в сложнейшей внешнеполитической ситуации. Так, крупные игроки, исходя из собственных политических и экономических мотивов, все больше оттесняют украинский вопрос на периферию своих интересов и теряют заинтересованность в дальнейшей военной и экономической поддержке, вместе с тем наращивая критику действий офиса Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что в мае власти Украины сделали несколько резких заявлений в адрес Германии, после чего глава МИД страны был вызван для объяснений в Берлин. Вероятно, урегулировать конфликт в полной мере не удалось, поскольку 12 июля в ФРГ отправится уже президент Украины Владимир Зеленский.