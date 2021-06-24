Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Амнистия для жителей Грузии, нарушивших карантинный режим, которую анонсировал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, якобы используется для повышения рейтинга правящей партии «Грузинская мечта». Об этом, как сообщает интернет-издание Netgazeti, 24 июня заявил журналистам представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Лаша Дамения.

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Политик отметил, что решение отменить штрафы тем, кто еще их не заплатил, является «несправедливым» в отношении тех, кто уже оплатил штрафные квитанции.

«Единственная цель заявления, сделанного сегодня премьер-министром Гарибашвили об отмене штрафов, это снова начать подкуп избирателей, — сказал Дамения. — Якобы мы должны быть благодарны за снятие мелких штрафов в то время, когда экономика рухнула».

Он добавил, что в Грузии для оживления экономики необходимо снижать налоги и призвал членов «Мечты» сделать это.

Напомним, в Грузии законопроекты об амнистии нарушителей карантинного режима внесли в парламент страны сегодня, 24 июня. Планируется, что будут отменены штрафы на общую сумму около 76 млн лари (более $24 млн). В октябре в Грузии должный пройти выборы органы местного самоуправления.

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