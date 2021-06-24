Ярославль, 24 июня, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Ярославле на фасаде многоэтажного дома по улице Тургенева поселился огромный рой пчёл. Общий вес снятых насекомых составил 2.5 килограмма. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единую диспетчерскую службу Ярославля.

Пчелы на доме в Ярославле

В диспетчерскую службу поступил вызов от жителей дома №15 на улице Тургенева — они просили помочь им с огромным количеством пчёл, которые поселились на фасаде дома. Проблема требовала быстрого решения В ЕДС нашли специалиста, который смог решить проблему без вреда для насекомых.

«Способ очень простой. Специальная щёточка для пчёл, ящик переносной. Стряхнул 2.5 килограмма пчёл. Конечно, не всех, так как часть улетела выше и мне их было не достать. Работал в специальном костюме», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM специалист, вызванный ЕДС, Алексей Беликов.

После этого мужчина отвёз собранных насекомых на базу, а затем передал своему другу на пасеку.

«Он опытный пчеловод. У него они будут жить, развиваться и приносить мёд», — отметил Алексей.

Также специалист уточнил, что часть пчёл всё-таки снять не удалось — они улетели.