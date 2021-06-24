Костромской митрополит помолился о прекращении жары
Кострома, 24 июня, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт помолился о прекращении жары и «ниспослании дождя». Об этом сообщает Костромская митрополия РПЦ. Молебен состоялся в костромском храме святых мучеников Александра и Антонины.
Как ранее писало ИА REGNUM, аномально жаркая погода сохранится в Костромской области как минимум до конца текущей недели. Начиная с 21 июня температура воздуха днём в регионе достигает +35+37 градусов, что на 7−10 градусов выше климатической нормы. Из-за жары в области прошла серия «сухих гроз», ставших причиной нескольких лесных пожаров. Режим повышенной готовности, введенный в регионе 21 июня, будет действовать до 28 июня.
Справка: сухая гроза — метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха