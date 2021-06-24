Москва, , 15:55 — REGNUM Российской стороне неизвестны подробности предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия — ЕС. Об этом 24 июня заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия — Евросоюз. Других деталей мы не знаем», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что предложение о проведении такого саммита может быть связано с состоявшейся 16 июня встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия — ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти западных стран «не заметили» обстрела Донбасса со стороны киевских властей, который был совершен накануне, 23 июня.