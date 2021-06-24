«Ярославский радиозавод» представил свою продукцию на «МВМС-2021»
Ярославль, 24 июня, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Десятый Международный военно-морской салон («МВМС-2021») проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.
На «МВМС-2021» свою продукцию представили несколько ярославских предприятий. На этот раз из-за противоэпидемиологических ограничений форум МВМС приобрел несколько иное звучание: он стал не парадным, а сугубо деловым мероприятием, которое должно способствовать координации работы предприятий и организаций, занятых в отрасли кораблестроения и судостроения.
Ярославский радиозавод представил на форуме уже знакомые изделия аварийно-спасательной тематики и свои новые разработки АИСТ и Альбатрос. Также большой интерес потребителей вызвали морские корабельные радиостанции. Их авторство — от идеи до воплощения — тоже принадлежит радиозаводчанам. Одна из них уже завоевала популярность и стала основой для сложных систем связи, вторая — только начинает свой путь к потребителю.
Уже в первые дни выставки руководство Ярославского радиозавода провело несколько серьезных встреч не только с потребителями продукции, но и с поставщиками отечественных комплектующих, что в данный момент чрезвычайно актуально.