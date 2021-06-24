Ярославль, 24 июня, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Десятый Международный военно-морской салон («МВМС-2021») проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.

Ярославский радиозавод на МВМС-2021

На «МВМС-2021» свою продукцию представили несколько ярославских предприятий. На этот раз из-за противоэпидемиологических ограничений форум МВМС приобрел несколько иное звучание: он стал не парадным, а сугубо деловым мероприятием, которое должно способствовать координации работы предприятий и организаций, занятых в отрасли кораблестроения и судостроения.

«МВМС дал нам главное — общение профессионалов разных уровней большой отраслевой кооперации, — говорит генеральный директор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов. — Я могу судить обо всех процессах с точки зрения руководителя радиотехнического производства. Наша продукция — лишь часть сложных производственных цепочек, но в этих цепочках она востребована. Причем, как сама продукция, так и наши идеи, которые находятся в стадии разработки. Этот интерес дает надежду на то, что уже в ближайшее время нас ждет мощный рывок в области всех технических систем отрасли кораблестроения и судостроения».

Ярославский радиозавод представил на форуме уже знакомые изделия аварийно-спасательной тематики и свои новые разработки АИСТ и Альбатрос. Также большой интерес потребителей вызвали морские корабельные радиостанции. Их авторство — от идеи до воплощения — тоже принадлежит радиозаводчанам. Одна из них уже завоевала популярность и стала основой для сложных систем связи, вторая — только начинает свой путь к потребителю.

Ярославский радиозавод на МВМС-2021

«На фоне взрывного роста судостроенния в стране для завода становится главным конструктивное и технологическое качество нашей продукции, — поясняет Владимир Филимонов. — Важно угадать и даже предвосхитить ожидания заказчика. Не исключено, что производство средств связи для ВМФ станет для нашего предприятия вторым по значению вектором развития после производства бортовой аппаратуры для космических аппаратов».

Уже в первые дни выставки руководство Ярославского радиозавода провело несколько серьезных встреч не только с потребителями продукции, но и с поставщиками отечественных комплектующих, что в данный момент чрезвычайно актуально.