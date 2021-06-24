Москва, , 15:58 — REGNUM Разрабатываемая стратегическая концепция НАТО вернет ситуацию в сфере военной безопасности в Европе во времена холодной войны. Об этом 24 июня заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на девятой Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что если основные постулаты, представленные в декларации стран НАТО, станут основной новой концепции, то мир получит ситуацию в Европе, которая будет сопоставима по своим базовым подходам ситуации холодной войны.

Грушко отметил, что в последней декларации стран НАТО Россия упоминается 63 раза. «Если мы эти параграфы все уберем из этой декларации, окажется, что реальные задачи альянса в сфере обеспечения безопасности не просматриваются», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Брюсселе прошел саммит глав МИД стран-членов НАТО. Участники встречи подтвердили необходимость создания новой концепции альянса взамен утвержденной в 2010 году.

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