Киев, , 15:56 — REGNUM На Украине считают, что техническое завершение строительства «Северного потока-2» еще не означает, что газопровод заработает.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 24 июня.

Витренко заявил, что перед началом работы газопровод необходимо сертифицировать, и как раз в этот момент, по его мнению, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась. Чиновник добавил, что даже если оператор проекта получит необходимую сертификации, это тоже не означает, что газопровод начнет работать.

«Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. И все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США… В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дела с вами», — пояснил глава «Нафтогаза».

Витренко напомнил, что в ходе недавнего визита в США он обсуждал с конгрессменами имеющиеся возможности остановки проекта и «дополнительное законодательство», касающееся санкций в отношении «СП-2».

ИА REGNUM напоминает, что в середине июня власти Украины назвали несколько условий, при выполнении которых они якобы не будут выступать против запуска газопровода «Северный поток — 2». 23 июня немецкий министр иностранных делХайко Мааспосле переговоров в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Германия готова помочь с тем, чтобы газопровод не использовался против Украины.