Варшава, , 15:45 — REGNUM Правительство Польши приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, прибывающих в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич в эфире Polskie Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«С сегодняшнего дня, 24 июня, все прибывающие в Польшу не из шенгенской зоны будут вынуждены пройти 10-дневный карантин. Соответствующее решение польского правительства опубликовано в Журнале законов», — сообщил Андрусевич.

Согласно новым правилам, от изоляции не будет освобождать даже отрицательный тест на наличие коронавируса. До сих пор такие ограничения распространялись только на прибывающих из Бразилии, Индии, ЮАР или Великобритании. Прибывающие из других стран, не входящих в шенгенскую зону, могли избежать карантина на основании отрицательного теста на наличие коронавируса, сделанного сразу по прибытии в Польшу.

По словам пресс-секретаря польского минздрава, данные меры были приняты в связи с относительно быстрым распространением «индийской» мутации коронавируса «Дельта» в разных странах мира. В самой Польше на сегодняшний день подтверждено 90 случаев заражения указанной мутацией коронавируса.