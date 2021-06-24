Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Более 80% военнослужащих и сотрудников территориальных управлений и воинских Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах СЗФО, уже привились от коронавирусной инфекции, сообщили 24 июня в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие Росгвардии в Петербурге

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В приоритетном порядке были привиты экипажи и патрули вневедомственной охраны, задействованные в обеспечении общественного порядка, караулы и дежурные смены, обеспечивающие безопасность важных объектов, в том числе сотрудники Росгвардии, несущие службу на постах охраны в социальных учреждениях.

«Каждый желающий сделать прививку получает разъяснения о действии вакцины и противопоказаниях, заполняет специальную анкету и форму согласия, проходит предварительное обследование», — отметили в пресс-службе.

Привитым военнослужащим и сотрудникам выдаются сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.