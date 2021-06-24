Таллин, 24 июня 2021, 15:34 — REGNUM Жизнь в Эстонской ССР была «лишением свободы». Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, сообщает ИА Красная Весна.
23 июня Эстония отмечала национальный праздник — День победы. По этому случаю Каллас заявила, что эстонскому народу знакомо «лишение свободы».
«Я тоже родилась в Эстонии, где жизнь управлялась иностранными запретами и приказами», — заявила 44-летняя Каллас.
Она добавила, что за 30 лет независимости страны выросли поколения, для которых «свобода естественна».
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