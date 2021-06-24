Киев, , 15:32 — REGNUM 62,8% украинцев считают, что преследование властями Украины лидера оппозиции Виктора Медведчука — это попытка чиновников отвлечь внимание украинцев от реальных проблем.

Соответствующие результаты социологического исследования, проведенного ГО «Институт социологии гражданского общества» в период с 18 по 22 июня 2021 года, были представлены сегодня, 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом 58,5% респондентов заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела лидера «ОПЗЖ» в течение нескольких последних недель.

Опрос показал, что 32,6% уверены — решение суда в отношении оппозиционера несправедливо, мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. 31,2% считают, что Медведчука должны были отпустить в зале суда. При этом 52,8% респондентов уверены, что судебный процесс будет затянутым, без реального решения, и 31,7% считают, что суд закончится оправдательным приговором.

55,6% украинцев уверены, информируют социологи, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. При этом 65,8% респондентов считают, что все эти события приведут к увеличению рейтинга как лично политика, так и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Социологический опрос проведен ГО «Институт социологии гражданского общества» в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США). Опрошены 3000 респондентов возрастом от 18 лет во всех областях Украины методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера), ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

ИА REGNUM напоминает, что силовые ведомства выдвинули Медведчуку обвинения в государственной измене в первой половине мая. До этого, в феврале, Совнацбез Украины ввел в отношении лидера «ОПЗЖ», его супруги и ряда приближенных лиц экономические санкции. В настоящий момент политик по решению суда должен находиться под круглосуточным домашним арестом.