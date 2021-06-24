Лондон, , 15:33 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не склонен считать, что в настоящее время отношения Лондона с Москвой находятся на исторически низком уровне. Он заявил об этом 24 июня, его слова приводит агентство Reuters.

«Я лично помню время, когда дела, безусловно, обстояли значительно хуже», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос, не считает ли он, что отношения двух стран достигли исторически низкого уровня.

Также глава правительства Британии заявил, что все, что делают власти страны — это «поддержание верховенства закона».

При этом он отметил, что считает, что эсминец ВМС Британии накануне якобы законно действовал у побережья Крыма, откуда британский корабль был выдворен российскими военными, так как Лондон не признает воссоединение полуострова с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на это российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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