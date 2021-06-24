Ярославль, 24 июня, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Включение платы за ремонт асфальта во дворах в Ярославле в квитанции за ЖКХ не поможет решить проблему. Такое мнение высказывали корреспонденту ИА REGNUM специалисты в сфере ЖКХ.

Яма

Они полагают, что установленной платы в размере 21 копейки с квадратного метра не хватит на то, чтобы привести дворы в порядок. Отметим, что представители крупных управляющих компаний пока не желают публично высказываться на эту тему. Схожее мнение высказал председатель одного из товариществ собственников жилья, где не используется муниципальный тариф.

«21 копейка с квадратного метра. Элементарно умножим на дом площадью 10 тысяч квадратных метров, получается 2 с небольшим тысячи рублей в месяц. 25 тысяч рублей в год. Это ещё большой дом. За 25 тысяч что можно сделать? По факту ничего. Ремонтная организация даже не поедет ремонтировать ямы во двор за такие деньги. Утопическая идея, мне кажется. Я в своём ТСЖ даже предлагать такое не буду. Мы лучше определим конкретный объём работ, его стоимость, и соберём на это деньги», — сказал председатель правления одного из ярославских ТСЖ Денис Савичев.

Савичев отмечает, что на ремонт ям дому придётся собирать по таким расценкам несколько лет. Возможно, что инфляция съест эти накопления. Ещё сложнее маленьким домам, которые могут годами собирать на ремонт одной ямы.

Как говорят специалисты в сфере ЖКХ, рынок дорожного ремонта значительно монополизирован. Крупные игроки берутся за многомиллионные государственные и муниципальные контракты, им невыгодно заниматься ямами во дворах.

С скептиками не согласен координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. По его мнению, введение платы — правильная мера. Он считает, что рынок ремонта дворов сформируется, когда появятся желающие потратить деньги.

«Инициатива властей создаёт рынок для множества мелких компаний, которые создадут естественную конкуренцию и при должном контроле и прозрачности ремонта дворов, жители только выиграют. В минусе остаются жители малоэтажных дворов с большой территорией. Это, в основном, район Пятерки, который сейчас активно застраивается. Также проблемы будут у тех домов, которые решили обеспечить парковкой всех жильцов и серьезно сократили зелёную зону. Предполагаю, что может начаться обратный процесс для достижения баланса. И очень важный момент. Если не экономить и проводить ремонт не тротуарным асфальтом, то можно получить полноценную гарантию в пару лет и устойчивую к нагрузкам дорогу во дворе», — говорит Темур Абдуллаев.

Посчитать объём рынка не составляет труда. По данным официального сайта мэрии Ярославля в городе 4430 многоквартирных жилых дома общей жилой площадью 14 млн 365,48 тысяч квадратных метра. Следовательно, в год ярославцы заплатят за ремонт ям во дворах около 35 млн рублей (в реальности сумма будет несколько меньше, не все дома используют муниципальный тариф). Много это или мало? Если разделить на общее число домов, то на один дом в среднем придётся совсем немного — около 8 тысяч рублей.

Для сравнения — ремонт лишь 4 дворов в Дзержинском районе Ярославля в 2021 году за счёт бюджета по программе «Формирование современной городской среды» обошёлся бюджету в 29 млн рублей. Сравните с 35 млн рублей на 4430 дома.

С другой стороны, за три года на ремонт ям во дворах накопится уже около 100 миллионов, и это более серьёзная сумма. Но эти деньги будут неравномерно распределены по крупным и мелким управляющим компаниям с большими и маленькими домами. При этом УК сможет тратить средства только на тот дом, где они были собраны. И каждый раз ей придётся проводить в этом доме собрание жильцов.

Это усложняет процесс одновременного ремонта сразу большого количества домов, кооперироваться им будет непросто. Как непросто будет найти и хорошего подрядчика на относительно небольшой объём работ.

Пока что новшество вызывает немало вопросов как у самих жителей, так и у специалистов. Мэрии как инициатору этой идеи, пожалуй, стоит разработать методические рекомендации как для жителей, так и для управляющих компаний, а также помогать им на первых порах в организации дворового ремонта.