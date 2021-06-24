Улан-Удэ, , 15:16 — REGNUM На очередной 18-й сессии Народного хурала Бурятии, назначенной на 30 июня, будет рассмотрено 42 вопроса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, депутаты намерены в том числе заслушать правительство о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.

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«Важно поставить вопрос по локдауну и обязательности вакцинации. Предлагаю заслушать в рамках «Правительственного часа», — заявил инициатор предложения депутат Баир Гармаев («Справедливая Россия»).

На заседании совета Народного хурала предложение депутата было одобрено.

Напомним, в региональном управлении Роспотребнадзора готовят указ об обязательной вакцинации населения от COVID-19. Перед этим специалисты намерены определить отдельные категории населения, подлежащие вакцинации, а также необходимый объём препаратов.

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