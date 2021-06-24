Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария не встречался в Вашингтоне с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом бывший глава грузинского правительства 24 июня сообщил телеканалу «Рустави 2».

«Мы были в отеле (одновременно с Саакашвили, — прим. ИА REGNUM) одну ночь. Мы оказались там, прилетели из разных городов, — сообщил Гахария. — Мы не пересекались».

Экс-премьер-министр страны подчеркнул, что он не имеет ничего общего с партией Саакашвили «Единое национальное движение». Гахария также обвинил членов правящей партии «Грузинская мечта» в нападках на него и его партию «За Грузию».

«Если бы «Грузинская мечта» на протяжении многих лет боролась с «Национальным движением» с таким же рвением, как сегодня борется против нас, в стране была бы иная политическая реальность», — заявил бывший премьер-министр.

Напомним, ранее телеканал «Рустави 2» опубликовал материал, где говорилось, что Гахария якобы в Вашингтоне поселился в том же номере, где находился Саакашвили. Журналисты предположили, что между ними была конспиративная встреча, но доказательств не представили. В «Грузинской мечте» эту информацию назвали подтверждением возможного сговора Саакашвили и Гарибашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: В партии «За Грузию» отреагировали на слухи о встрече Гахарии и Саакашвили