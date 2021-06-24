Москва, , 15:09 — REGNUM Законопроект, меняющий правила продажи алкоголя, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Предлагается выдавать разрешение на розничную продажу алкогольной продукции только тем компаниям, которые смогут организовать продажу в специальных алкомаркетах площадью не менее 50 квадратных метров с отдельным входом и выходом.

Предполагается, что на магазины в сельской местности эти правила распространяться не будут.

Сейчас в городах продавать спиртные напитки разрешено в торговых точках площадью от 50 квадратных метров.

«Уверен, что введение новых правил приведёт к общему снижению потребления алкоголя, а вместе с этим сократит смертность и заболеваемость в стране», — отметил Миронов.

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