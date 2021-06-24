Москва, , 15:05 — REGNUM Власти западных стран «не заметили» обстрела Донбасса со стороны киевских властей, который был совершен накануне, 23 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вчера (24 июня) вечером был очередной обстрел со стороны киевских властей Донбасса. В Донбассе зафиксировали и калибр соответствующий, который использовался при обстреле, и количество ударов. Это не заметили наши западные партнеры вообще», — сказала Захарова.

Она добавила, что тему Украины нужно постоянно «держать наплаву», поскольку она непосредственно связана с провокационной политикой ряда западных партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины утвердило специальный план по подготовке страны к членству в НАТО.

План содержит в себе конкретные мероприятия, которые власти Украины намерены провести в ближайшее время. В том числе намечена пропаганда НАТО — обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции; разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции; проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах.

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