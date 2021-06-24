Тирасполь, , 15:00 — REGNUM Молдавия оказывает значительную помощь Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в борьбе с пандемией, но это не даёт повода Кишинёву рассчитывать на политические уступки со стороны ПМР. Об этом глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил 24 июня в своём телеграм-канале.

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Он выразил признательность Кишинёву, объявившему о планах направлять приднестровцам часть не только тех вакцин от COVID-19, которые поступают в Молдавию в качестве гуманитарной помощи, но и приобретенные препараты. Красносельский отметил, что это — пример объединения в борьбе с пандемией.

«Но к «ускорению реинтеграции» это не имеет никакого отношения. Настоятельно прошу не смешивать социально-гуманитарные аспекты с политикой», — написал глава ПМР.

Стоит отметить, что ранее Красносельский указал на то, что в Приднестровье и Молдавии одним и тем же событиям приднестровского конфликта дают разные оценки. Он подчеркнул, что это очередной раз свидетельствует о том, что это — «разные государства».

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