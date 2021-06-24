Москва, , 14:52 — REGNUM Резолюциями, подобными принятой накануне, ПАСЕ все больше дискредитирует себя, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Выход один — руководству ПАСЕ и ее исполнительным структурам необходимо менять ситуацию, чтобы организация работала на основе доверия и диалога, принимала решения, руководствуясь фактами, а не политической конъюнктурой. Тогда ПАСЕ будет востребована. Либо этот институт в ближайшей перспективе отомрет как ненужный придаток Совета Европы, где лишь штампуют предвзятые заявления», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Резолюция подготовлена депутатом из Исландии, в Крыму не бывавшей, указал он.

«Ситуацию не знает, с местными жителями не говорила. Посчитала достаточным использовать набивший оскомину набор штампов — «аннексия», «репрессии», «ущемление прав». На том и построила свой «революционный призыв» — вернуть в Крым украинский закон», — констатировал парламентарий.

«Как же далека ПАСЕ от народа и реальной жизни», — возмущен Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ утверждает, что России не следует применять в Крыму ее законодательство, говорится в резолюции, принятой 23 июня по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.

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