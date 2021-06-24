Тверь, 24 июня, 2021, 14:48 — ИА Регнум. 24 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на заседании Законодательного собрания Тверской области с традиционным ежегодным отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

Глава региона отметил, что 2020 год был непростым, пандемия стала проверкой на прочность системы государственного и муниципального управления, здравоохранения, социально-экономического блока, промышленности и сельского хозяйства.

«Российская Федерация, а вместе с ней и Тверская область, достойно прошли через испытания и в настоящее время реализуют все необходимые меры для сдерживания пандемии сегодня», — сказал Игорь Руденя.

В 2020 году из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения региона было направлено 3,4 млрд рублей. Это позволило в кратчайшие сроки перепрофилировать 15 медицинских учреждений, развернуть более 2,6 тыс. инфекционных коек. Закуплено порядка 3 тыс. единиц современного медицинского оборудования.

«Хочу поблагодарить всех, кто внёс и вносит вклад в борьбу с опасной инфекцией, в первую очередь наших дорогих врачей за их самоотверженный труд. Отдельно хочу поблагодарить студентов и ординаторов медицинских образовательных учреждений, которые работали и работают в инфекционных госпиталях, волонтёров, которые внесли свой вклад в поддержку наших граждан в этот непростой период», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что было принято решение не вводить жёсткие ограничительные меры для региональной экономики. Для обеспечения ее бесперебойной работы был утверждён перечень из 231 системообразующего предприятия, реализовывались системные и точечные меры поддержки региональных предприятий.

«В прошедшем году наша экономика получила беспрецедентные меры государственной поддержки, включая ряд налоговых преференций и прямых выплат работодателям. В целом общий объём федеральной и региональной поддержки нашей экономики составил более 10 миллиардов рублей, её получили около 30 тысяч предприятий, организаций, предпринимателей», — подчеркнул Игорь Руденя.

Благодаря этой работе удалось обеспечить открытость экономики региона в среднем за 2020 год на уровне 90%.