Игорь Руденя отчитался о работе правительства Тверской области в 2020 году
Тверь, 24 июня, 2021, 14:48 — ИА Регнум. 24 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил на заседании Законодательного собрания Тверской области с традиционным ежегодным отчетом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
Глава региона отметил, что 2020 год был непростым, пандемия стала проверкой на прочность системы государственного и муниципального управления, здравоохранения, социально-экономического блока, промышленности и сельского хозяйства.
В 2020 году из федерального и регионального бюджетов на развитие системы здравоохранения региона было направлено 3,4 млрд рублей. Это позволило в кратчайшие сроки перепрофилировать 15 медицинских учреждений, развернуть более 2,6 тыс. инфекционных коек. Закуплено порядка 3 тыс. единиц современного медицинского оборудования.
Глава региона напомнил, что было принято решение не вводить жёсткие ограничительные меры для региональной экономики. Для обеспечения ее бесперебойной работы был утверждён перечень из 231 системообразующего предприятия, реализовывались системные и точечные меры поддержки региональных предприятий.
Благодаря этой работе удалось обеспечить открытость экономики региона в среднем за 2020 год на уровне 90%.