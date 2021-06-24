Минск, , 14:47 — REGNUM «Вы видите, какие у нас отношения с литовцами и поляками. Ни в коем случае это не должно перейти на бизнесменов и народ. Литовцы, поляки и украинцы не виноваты в том, что происходит. Мы не должны столкнуть интересы, допустим, польского населения (актуально для Гродно и Бреста) в Белоруссии с поляками, которые живут по ту сторону границы», — заявил 24 июня Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Гродненской области.

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Лукашенко уверен, что между народами складываются хорошие отношения и людям не нужна война. «Поэтому смотрите, чтобы у нас не было трений на межнациональной почве, — цитирует его президентская пресс-служба. — У нас никогда не было этой проблемы».

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Гродненская область граничит с Литвой и Польшей, в регионе проживает много этнических литовцев и поляков, сильно влияние католической церкви. В 2020 году представители официального Минска заявляли об угрозе военного вторжения из этих стран. Госагитпроп Белоруссии распространил фейк о подготовке интервенции с литовской территории — якобы на 150 джипах планировалось достичь Минска и совершить покушение на Лукашенко.

До этого официальный Минск тиражировал инсинуации о якобы готовящейся интервенции из России и покушении на Лукашенко руками безоружных «вагнеровцев». Совбез Белоруссии, его глава и руководитель постсоветской республики до сих пор не извинились за свою клевету.

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