Брюссель, , 14:50 — REGNUM Европейский союз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Об этом 24 июня говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте Европейского Совета.

«Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и насильственные репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги», —говорится в сообщении.

Также уточняется, что в эти ограничения входят запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, которые предназначены в первую очередь для использования для мониторинга или перехвата связи, а также на технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме этого, вводятся ограничения на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами для производства или изготовления табачных изделий.

Помимо того, уточняется, что Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или платежи по существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе страны и по любым существующим контрактам на оказание технической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде белорусских регионов из-за введенных в отношении республики Западом санкций.