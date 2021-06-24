Ташкент, , 14:44 — REGNUM Посол Германии в Ташкенте Гюнтер Оверфельд внес существенный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече, посвященной окончанию миссии немецкого дипломата, стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Гюнтер Оверфельд стал посол ФРГ в Узбекистане с сентября 2017 года.

Напомним, 12 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в формате видеоконференции. Собеседники обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

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