Москва, , 14:44 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущен резолюцией ПАСЕ, где содержится призыв к Москве применять в Крыму не российское, а украинское законодательство.

«Со своей стороны, на встрече с председателем парламента Исландии, которая ожидается 29 июня, подниму вопрос о необъективной, оскорбительной для нас резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны. Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он также сообщил о намерении запретить для докладчицы ПАСЕ въезд в Россию.

«Это был недружественный шаг, и мы вправе поставить перед МИДом вопрос о запрете для нее въезда в Россию», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ утверждает, что России не следует применять в Крыму ее законодательство, говорится в резолюции, принятой 23 июня по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.

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