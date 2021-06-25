Москва, 25 июня, 2021, 14:28 — ИА Регнум. 25 июня в Москве проходят выпускные для 11-классников. Из-за ситуации с ростом заболевших ковидом в 2021 году торжественные мероприятия проходят с определёнными ограничениями, в том числе, без родителей.

ИА REGNUM Администрация школ проводит термометрию, прежде чем впустить выпускников в здание

Отметим, что ещё в начале июня в столице отменили общегородской праздник выпускников в Парке Горького. Тогда же были мэр Москвы Сергей Собянин объявил о временном запрете на работу заведений общественного питания в ночное время по причине роста заболеваемости COVID-19 в Москве. В том числе с 23:00 до 6:00 запрещено обслуживание в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях.

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В департаменте образования и науки Москвы уточнили, что выпускные в школах всё же пройдут.

Администрация школ проводит термометрию. Также обязательное условие — использование нескольких входов. В помещениях устанавливают дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

ИА REGNUM В помещениях устанавливают дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук

Кроме того, школам рекомендовали провести праздники на улице. Однако погодные условия и установившаяся в столице аномальная жара тоже внесли свои коррективы.

В учебных заведениях ограничено количество человек в помещениях, для участников обязательны средства индивидуальной защиты.

ИА REGNUM Соблюдается дистанция. Ученики заходят в школу по двое. Сотрудники в масках

ИА REGNUM В здании школы обязательны СИЗ

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Родителей и родных выпускников не лишили возможности увидеть выпускников. Для них предусмотрели онлайн-трансляцию школьного праздника, как например, в школе имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышёва.

ИА REGNUM Выпускники получили аттестаты. Теперь взрослая жизнь

Добавим, что 25 июня также в онлайн-формате проходит Всероссийский выпускной — 2021. Любой желающий с 12:00 до 15:00 может стать его участником, присоединившись к прямому эфиру в официальном аккаунте Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Совместно с ТikТok Минпросвещения организовало челлендж #Выпускной2021. Его участники рассказывают о своих успехах и талантах, раскрытых в школе.