Москва, , 14:34 — REGNUM В практическом смысле встреча нашего президента с руководством ЕС и тем более со всеми лидерами стран Евросоюза ничего России не даст, а вот новые двусторонние встречи с рядом европейских лидеров, возможно, были бы полезны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 июня, комментируя публикацию Financial Times.

Ранее издание со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила с инициативой пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС и что эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

« В этой новости для меня наиболее значимая фраза следующая: «В Берлине убеждены, что переговоры (Путина и Байдена) стали «образцом» для восстановления отношений с Россией». В чём же этот образец? В случае с США мы, по крайней мере, восстановили диалог о стратегической стабильности, вернули послов в соответствующие посольства, лидеры «познакомились»… О стратегической стабильности с европейцами говорить нечего, послы и так на своих местах, с Меркель и Макроном, как и с большинством европейских политиков, Владимиру Путину знакомиться не надо: он их и так знает досконально.

Вспоминаю историю саммитов Россия — ЕС в этом веке и не могу вспомнить ни одного действительно значимого, давшего ощутимый результат для развития нашей страны. Наоборот, стыдно вспомнить продолжавшуюся годами пустую болтовню о «Европе от Лиссабона до Владивостока», о новом «большом договоре», об «общих пространствах», о безвизовом режиме и так далее.

Другими словами, в практическом смысле встреча нашего президента с руководством ЕС и тем более со всеми лидерами стран ЕС ничего России не даст. Скорее наоборот. В области внешней политики нам не имеет никакого смысла делать что-либо, укрепляющее авторитет Европейского союза и, соответственно, брюссельской бюрократии. С внутриполитической точки зрения не надо лишний раз злить наш народ, который воспримет это как отлынивание от решения действительно насущных внутренних проблем.