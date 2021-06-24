Москва,
24 июня 2021, 14:34 — REGNUM В практическом смысле встреча нашего президента с руководством ЕС и тем более со всеми лидерами стран Евросоюза ничего России не даст, а вот новые двусторонние встречи с рядом европейских лидеров, возможно, были бы полезны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 июня, комментируя публикацию Financial Times.
Ранее издание со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что канцлер Германии
Ангела Меркель выступила с инициативой пригласить
президента России
Владимира Путина на саммит ЕС и что эту идею поддержал
президент Франции
Эммануэль Макрон.
«В этой новости для меня наиболее значимая фраза следующая: «В Берлине убеждены, что переговоры (Путина и Байдена) стали «образцом» для восстановления отношений с Россией». В чём же этот образец? В случае с США мы, по крайней мере, восстановили диалог о стратегической стабильности, вернули послов в соответствующие посольства, лидеры «познакомились»… О стратегической стабильности с европейцами говорить нечего, послы и так на своих местах, с Меркель и Макроном, как и с большинством европейских политиков, Владимиру Путину знакомиться не надо: он их и так знает досконально.
Вспоминаю историю саммитов Россия — ЕС в этом веке и не могу вспомнить ни одного действительно значимого, давшего ощутимый результат для развития нашей страны. Наоборот, стыдно вспомнить продолжавшуюся годами пустую болтовню о «Европе от Лиссабона до Владивостока», о новом «большом договоре», об «общих пространствах», о безвизовом режиме и так далее.
Другими словами, в практическом смысле встреча нашего президента с руководством ЕС и тем более со всеми лидерами стран ЕС ничего России не даст. Скорее наоборот. В области внешней политики нам не имеет никакого смысла делать что-либо, укрепляющее авторитет Европейского союза и, соответственно, брюссельской бюрократии. С внутриполитической точки зрения не надо лишний раз злить наш народ, который воспримет это как отлынивание от решения действительно насущных внутренних проблем.
А вот новые двусторонние встречи с рядом европейских лидеров, возможно, и были бы полезны. Во всяком случае, они дали бы повод для бесцензурного выхода на европейскую аудиторию, и, уверен, Владимир Путин воспользовался бы им по полной программе. Тут как раз ссылка на образец российско-американского саммита в Женеве к месту«, — отметил Михаил Демурин.