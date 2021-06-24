Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 14:31 — ИА Регнум. На петербургских судостроительных предприятиях в настоящее время строится более 50 боевых кораблей и гражданских судов. Все они будут переданы заказчикам до 2025 года. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия X Международного военно-морского салона в петербургском «Экспофоруме».

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

По его словам, в городе работают более 40 судостроительных предприятий. В кризисном 2020 году, несмотря на пандемию, судостроители Петербурга показали рост почти 12%, более чем вдвое вырос объем экспорта. За год заложили 11 кораблей и судов, 11 новых кораблей и судов было спущено на воду.

«Наши предприятия полностью обеспечены оборонными и гражданскими заказами. Вместе мы работаем над тем, чтобы повысить эффективность отрасли. Создаем новые технологии и материалы, системы управления и навигации для освоения Арктики и Северного морского пути», — сказал губернатор.

На МВМС-2021 представлены более 270 участников салона, в том числе 16 зарубежных. Они демонстрируют образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках.

В КВЦ «ЭкспоФорум» проходит деловая программа, которая включает 27 мероприятий. У причалов морского порта и на прилегающей акватории бросили якорь 17 кораблей, катеров и судов ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России.