Абакан, , 14:23 — REGNUM На выборы в Госдуму в составе региональной группы КПРФ от Хакасии, Красноярского края и Томской области выдвинут глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Соответствующее решение принято на съезде КПРФ 24 июня. В партийный список войдут и другие главы-коммунисты. Это губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом сам Коновалов подчеркнул, что не намерен покидать пост руководителя региона.

«Вне зависимости от результатов голосования я продолжу работать главой республики, потому что не имею права подвести избирателей, которые доверили мне этот пост», — заявил Валентин Коновалов.

Объединённую группу глава Хакасии возглавлять не будет. Он объяснил это тем, что не намерен оставлять руководство республикой: «Убеждён, что первым номером должен идти кандидат, который планирует работать в Госдуме, поэтому во главе объединённой группы пойдёт представитель Красноярского края».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы VII созыва состоятся 19 сентября 2021 года.

Читайте также: В Югре стартовало выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы