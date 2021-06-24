Минск, , 14:09 — REGNUM «В поведении отдельных представителей политической элиты Латвии мы наблюдаем преемственность взглядом нацистских преступников», — заявил 24 июня в Минске старший прокурор управления белорусской генпрокуратуры Эдуард Скурат.Он обратил внимание на фактическую реабилитацию в постсоветской Латвии признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации SS (организация, деятельность которой запрещена в России). По данным генпрокуратуры Белоруссии, ещё живы и проживают в разных странах мира около 400 бывших легионеров из Латвии.

Белорусский прокурор отметил, что «латвийские власти не только ежегодно чествуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны» и «подобного рода встречи должностных лиц госорганов Латвии с нацистскими преступниками являются обыденным делом». Эдуард Скурат в частности указал на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который «во время официального визита в Канаду встречался с членами канадского отделения организации «Ястребы Даугавы», созданной ветеранами латышского легиона СС» (организация, деятельность которой запрещена в России).