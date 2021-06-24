Минск, , 14:06 — REGNUM Генпрокуратура Белоруссии передала в Следком уголовное дело, возбужденное в отношении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса по факту осуществлённой ими 24 мая замены белорусского государственного флага на бело-красно-белое полотнище — символ националистов и гитлеровских пособников. Об этом 24 июня сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии. Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символа. Беспрецедентный, кощунственный шаг. Соответственно в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку», — заявил генпрокурор Белоруссии.

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Напомним, уголовное дело в отношении латвийских политиков было возбуждено 28 мая. Генпрокуратура Белоруссии сообщала: «Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларусь».

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