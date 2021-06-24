Москва, , 14:05 — REGNUM Реакция Великобритании на ситуацию с эсминцем Defender, нарушившим государственную границу России и вошедшим в территориальные воды РФ, является «враньём в лицо». Об этом 24 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения… не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что британские спецслужбы «оказались в неловкой для себя ситуации». Так, когда минобороны Британии и посольство Соединенного Королевства в Москве говорили, что в «ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации — видимо, они также не увидели катер береговой охраны».

«А британский журналист всё это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо враньё», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 июня, эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на это российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды России.

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