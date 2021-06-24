Джидинский район, Бурятия, , 14:05 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии отменят прямые выборы главы и перейдут к его назначению по конкурсу. Депутаты райсовета приняли изменения в устав на сессии 23 июня, сообщает районная газета «Джидинка».

"В ближайшее время измененный Устав пройдет государственную регистрацию», — отмечают журналисты.

Напомним, район остался без главы больше месяца назад, после того, как Валерий Цыренов был отправлен в отставку решением районного совета. Основанием для этого стало нарушение антикоррупционного законодательства, которое подтверждено официальным письмом прокуратуры района.

Всего к настоящему моменту от прямых выборов главы отказались в 12 районах Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года соответствующие изменения были утверждены на общественных слушаниях в Кижингинском районе.

Уходить от выборов главы в пользу назначения в районах Бурятии начали в 2019 году. Инициатором нововведений стал глава регионаАлексей Цыденов, который отмечал, что при всенародных выборах руководителем региона не всегда становится «оптимальный» кандидат.

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