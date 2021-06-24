Сеул, , 14:08 — REGNUM 25 июня в онлайн-формате состоялся Диалог по вопросам безопасности Южная Корея — ЕС, в ходе которого представители двух стран обсудили ситуацию в регионе и вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, стороны договорились повысить статус двусторонних отношений до стратегического партнёрства.

Представители ЕС также поделились с южнокорейской стороной содержанием Индо-Тихоокеанской стратегии, разрабатываемой в настоящее время, выразив надежду на сотрудничество с Сеулом в данном вопросе.

Участники диалога также договорились активизировать сотрудничество по борьбе с пиратами в районе Гвинейского залива.

Напомним, что представители Южной Кореи и ЕС проводят переговоры по вопросам безопасности раз в два года начиная с 2015 года.