Гродно, Белоруссия, , 14:04 — REGNUM Введение военного положения в ряде регионов Белоруссии из-за введенных в отношении республики Западом санкций не исключил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 24 июня в ходе посещения Гродненской области, фрагменты этой поездки разместил близкий к лидеру республики Телеграм-канал «Пул Первого».

«Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть. Пускай (Юрий) Караев (помощник президента Белоруссии — инспектор по Гродненской области — ред. АСС) надевает генеральскую форму… и вперед — военное положение. Но, никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что белорусские власти готовились к такому развитию событий и знали, что грозит республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что страны Евросоюза пока не ответили Белоруссии на просьбу выдать оппозиционеров Светлану Тихановскую, Валерия Цепкало и Павла Латушко.