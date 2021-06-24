Тбилиси, , 14:00 — REGNUM В Грузии будет объявлена амнистия в отношении нарушителей карантинного режима. Об этом 24 июня объявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на брифинге.

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«Сегодня в парламент были внесены два законопроекта, касающиеся лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности за нарушение регуляций, введенных в условиях пандемии», — сказал глава грузинского правительства.

Он сообщил, что в ходе амнистии будут сняты наложенные на нарушителей штрафы. Это должно коснуться 245 тыс. физических и 344 юридических лиц. Планируется списать штрафы на общую сумму около 76 млн лари (более $24 млн).

Напомним, в Грузии с ноября 2020 года действует комендантский час, который снимают 1 июля. За его нарушение грозит штраф в размере 2000 лари (около $600). Также предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 лари за нарушение масочного режима.

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