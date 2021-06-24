Москва, , 14:06 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может оказаться следующим, кого смерть настигнет в тюрьме. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 24 июня в своём телеграм-канале, комментируя внезапную кончину основателя компании McAfee Джона Макафи в Испании.

Ранее бывший сотрудник спецслужб СШАЭдвард Сноуден также прокомментировал смерть Макафи, которого Испания собиралась выдать Соединённым Штатам. Он отметил, что «следующим может быть Джулиан Ассанж».

«Согласна с Эдвардом на 100%», — написала Захарова.

По её словам, Ассанжа пытали, на него давили, а теперь вообще неизвестно, что с ним происходит. Она предположила, что Ассанжа могут также обнаружить мёртвым в британской тюрьме. После этого англосаксы заявят прессе, что он покончил с собой, не в силах вынести «позора мелочных обид».

У Запада на такие операции уже рука набита, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в камере испанской тюрьмы нашли тело американского программиста, основателя компании-разработчика антивирусных программ McAfeeДжона Макафи. Предположительно, он покончил с собой, хотя ранее оставил два послания о том, что никогда не пойдёт на суицид.

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