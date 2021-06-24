Севастополь, , 13:55 — REGNUM Над вопросом международного признания новых границ России, изменившихся в 2014 году, надо работать самым серьёзным образом — политически, экономически и информационно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 июня, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Как сообщалось ранее, Рябков, комментируя инцидент с вошедшим в территориальные воды России британским эсминцем Defender, заявил, что «мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить».

» Инцидент с британским эсминцем Defender должен поубавить пыла у тех, кто посмеивается над отсутствием международного признания Крыма частью России и заявляет, что оно нам безразлично. Не безразлично. В контексте случившегося прозвучало, например, предложение в следующий раз заставить такого нарушителя зайти в российский порт и арестовать его (судно и капитана). Звучит «круто». Но, на деле, международная поддержка таких действий России составила бы предельно малую величину, в то время как арестованный иностранный корабль считался бы захваченным и стране его принадлежности удалось бы организовать большинство стран — членов ООН в свою поддержку. Как отреагировала бы ООН в случае, если бы мы действительно подвергли такого нарушителя бомбовому удару, у меня сомнений не вызывает.

Итак, над вопросом международного признания новых границ России, изменившихся в 2014 году, надо работать самым серьёзным образом — политически, экономически, информационно. Свои границы надо защищать, спора нет, но при этом закрывать глаза на то, что большинством стран наша граница вокруг Крыма не признаётся, было бы глупо.

Что же до британцев, то лучшим ответом им, на мой взгляд, было бы направление нашей эскадры к Фольклендским (Мальвинским) островам. Как известно, британцы настаивают на своём суверенитете над этой территорией, расположенной в тысячах миль от Британских островов, на основе результатов референдума, проведённого на Фольклендах, в 2013 году. Защищая право «народа Фолклендов» (около трёх тысяч жителей) на британское подданство, Лондон подчёркивает, что «его право на самоопределение закреплено в уставе ООН». Тем не менее, Аргентина принадлежность этих островов Великобритании оспаривает и требует их деколонизации. Этот территориальный спор Великобритании и Аргентины остаётся не урегулированным.