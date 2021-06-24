Ташкент, , 13:46 — REGNUM Ситуацию в северном и северо-восточных районах Афганистана обсудили президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе таджикистанского МИД.

Стороны отметили, что на границе с южным соседом складывается тревожная и напряженная ситуация. Собеседники договорились продолжить совместные усилия по поддержке мирного урегулирования в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана. Под контроль террористов также перешли пять уездов провинции Тахар и три уезда провинции Кундуз на границе с Таджикистаном.

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