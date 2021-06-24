Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал сделать все возможное для активации мирного процесса на Корейском полуострове до окончания своего президентского срока. Об этом южнокорейский лидер сообщил в интервью журналу TIME.

«Мир, который существует сейчас, очень хрупок. Его можно пошатнуть в любой момент», — заявил Мун Чжэ Ин.

Отвечая на вопрос о характере северокорейского лидера Ким Чен Ына, глава Южной Кореи охарактеризовал его как человека «с большим энтузиазмом и твердой решимостью», который «имеет хорошее представление о том, что происходит в мире».

Напомним, что срок полномочий Мун Чжэ Ина истекает в мае 2022 года.

Отметим, что редакция журнала TIME поместила фото южнокорейского лидера на обложку июньского выпуска. Ранее Мун Чжэ Ин появлялся на обложке журнала в мае 2017 года.