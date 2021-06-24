Ярославль, 24 июня, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Ярославской области сотрудников предприятий общественного питания могут обязать привиться от коронавируса. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

Вакцина

Такое заявление чиновник сделал по итогам заседания рабочей группы по предупреждению завоза коронавирусной инфекции.

«На особом контроле — люди, трудящиеся в заведениях общественного питания: работникам столовых, кафе, фуд-кортов, ресторанов нужно прививаться в первую очередь. В скором времени специалистами департамента АПК и потребительского рынка будут организованы проверки с целью выявления сотрудников, так и не прошедших вакцинацию. Вопрос стоит очень остро, поэтому сотрудники общепита, по медицинским показаниям допущенные к вакцинации, обязаны сделать прививку. Все столовые, кафе, фуд-корты и рестораны в Ярославской области будут работать исключительно в «бесковидном режиме», — поделился планами Валерий Холодов на своей странице в Facebook.

Возможно, Валерий Холодов несколько поторопился. Сообщение чиновника спустя некоторое время было удалено. Отметим, что ранее о необходимости ужесточить коронавирусные ограничения заявил губернатор Дмитрий Миронов. Новых официальных документов на этот счёт пока нет.