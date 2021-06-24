Кострома, 24 июня 2021, 19:48 — REGNUM Депутат Костромской областной думы от «Единой России» и предприниматель Евгений Щепалов записал новое видеообращение. В нём он раскрыл детали попытки, по его мнению, захвата своего бизнеса ярославцами. Запись выложена на личном канале бизнесмена на YouTube.
Щепалов утверждает, что известный в Ярославле предприниматель Вагинак Погосян вынуждает его продать дорожное предприятие ООО «Костромадорстрой» «за бесценок». В качестве рычага давления на него якобы используется ситуация с контрактом на ремонт дворов в Костроме.
В октябре 2020 года комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы объявил аукцион на благоустройство 37 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды». В конкурсе участвовали три организации — ООО «Костромадорстрой», ООО «ЯРДОРРЕМСТРОЙ», учредителем которого является Погосян, и ярославское ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ».
Изначально цена контракта составляла 94,8 млн рублей. Костромское предприятие согласилось выполнить работы за 78 млн рублей и выиграло конкурс. Согласно условиям контракта, предприятие Щепалова должно было начать работы с 1 января 2021 года и завершить их в срок до 31 октября 2021 года. Однако уже 1 июня администрация Костромы расторгла контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик ведёт работы «крайне медленно».
Щепалов полагает, что истинной причиной для расторжения контракта стала попытка «рейдерского захвата» ООО «Костромадорстрой».
Щепалов объяснил, что вынужден был сделать историю публичной, так как его «загнали в угол».
Своё второе обращение депутат адресовал губернатору области Сергею Ситникову. В завершение истории он попросил о личной встрече с губернатором, чтобы «расставить все точки над i». ИА REGNUM будет следить за ситуацией.
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