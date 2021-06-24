Кострома, 24 июня, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы от «Единой России» и предприниматель Евгений Щепалов записал новое видеообращение. В нём он раскрыл детали попытки, по его мнению, захвата своего бизнеса ярославцами. Запись выложена на личном канале бизнесмена на YouTube.

Евгений Щепалов

Щепалов утверждает, что известный в Ярославле предприниматель Вагинак Погосян вынуждает его продать дорожное предприятие ООО «Костромадорстрой» «за бесценок». В качестве рычага давления на него якобы используется ситуация с контрактом на ремонт дворов в Костроме.

В октябре 2020 года комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы объявил аукцион на благоустройство 37 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды». В конкурсе участвовали три организации — ООО «Костромадорстрой», ООО «ЯРДОРРЕМСТРОЙ», учредителем которого является Погосян, и ярославское ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ».

Изначально цена контракта составляла 94,8 млн рублей. Костромское предприятие согласилось выполнить работы за 78 млн рублей и выиграло конкурс. Согласно условиям контракта, предприятие Щепалова должно было начать работы с 1 января 2021 года и завершить их в срок до 31 октября 2021 года. Однако уже 1 июня администрация Костромы расторгла контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик ведёт работы «крайне медленно».

Щепалов полагает, что истинной причиной для расторжения контракта стала попытка «рейдерского захвата» ООО «Костромадорстрой».

"В отношении моей компании было вынесено уведомление о расторжении контрактов по дворовым территориям в одностороннем порядке. Меня хотели внести в реестр недобросовестных поставщиков. Вся история фирмы на этом могла закончиться. Я предлагал сделать это по обоюдному соглашению сторон, но власти Костромы почему-то не захотели пойти навстречу. Потом появились Погосяны, они все эти вопросы решили и были готовы приобрести два предприятия с контрактами, заводами и долгами. Я думал, что это не их заслуга, а дело в том, что я к Сергею Константиновичу сходил с просьбой на поклон и сказал, что у меня есть возможность работать. Но когда я начал выходить из сделки (по продаже предприятия ярославцам — ИА REGNUM), мне опять сказали что ты пойдёшь в черные списки и работать не будешь», — заявил в видеообращении Евгений Щепалов.

Щепалов объяснил, что вынужден был сделать историю публичной, так как его «загнали в угол».

«Сейчас мы просто идём в процедуру банкротства. Нам перекрыли кислород. Извините меня, на первое заседание я пришёл — мне говорят — чёрный список. Потом эти товарищи появляются и говорят, всё решим, практически за бесплатно — это рейдерский захват. Я с ними отказываюсь от сделки и опять… Плюс в тот день, когда я отказался от сделки за 15 минут до неё мне угрожали. Сказали что ты не доживёшь. Это как раз было в тот день, когда была запись с мужиками, в состоянии аффекта. Любого человека загони в угол, крысу загони в угол, так она нос откусит — а тут человек живой. Я не сдался и перед коллегами готов ответить», — объяснил депутат и предприниматель.

Своё второе обращение депутат адресовал губернатору области Сергею Ситникову. В завершение истории он попросил о личной встрече с губернатором, чтобы «расставить все точки над i». ИА REGNUM будет следить за ситуацией.