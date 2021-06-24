Минск, , 13:38 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии готовит доказательную базу по уголовному делу о геноциде белорусов во время «Великой Отечественной войны» и в течение 2021 года сформируют первый пакет документов. По словам генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа, в итоге станет возможным преследование обвиняемых, в том числе оставшихся в живых карателей.

Белоруссия сможет обратиться с этими документами в международный трибунал. Помимо этого, сообщил 24 июня журналистам генпрокурор Швед, будет осуществляться уголовное преследование оставшихся в живых фигурантов уголовного дела о геноциде белорусов во время Великой Отечественной войны.

«Мы установили около 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру. — рассказал генпрокурор Белоруссии. — Соответственно, поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых ССовцев».

Официальный Минск намерен добиваться процессуальных действий в отношении обвиняемых в геноциде из Латвии и других стран. Швед отметил: «Мы знаем их адреса, фамилии».

«Те зверства, которые они совершали — они за рамками нормального человеческого восприятия. Детали следственная группа представит общественности. Эти злодеяния мы открыто будет передаваться в СМИ для открытого обсуждения», — добавил Швед.

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