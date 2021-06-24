Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Пассажир упал на пути на станции «Обводный канал» на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена. Из-за этого инцидента, как сообщили 24 июня в пресс-службе подземки, с 13:18 мск движение по пятой линии осуществлялось только на участках «Шушары — Волковская» и «Садовая — Комендантский проспект».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

«В 13:29 движение по Линии 5 осуществляется в полном объеме, интервалы восстанавливаются», — уточнили в метрополитене несколько минут назад.

Напомним, в последние дни в метро Петербурга произошло несколько других инцидентов, в том числе из-за падения людей на пути.

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