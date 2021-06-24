Москва, , 13:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин каждый год выступает с обращением к выпускникам российских школ и в нынешнем году также обратится к ним. Об этом 24 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно. Президент всегда к выпускникам обращается, и обратится он к ним и на этот раз», — заявил он в ответ на вопрос о том, намерен ли в нынешнем году глава Российского государства обратится к российским выпускникам.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня в Минпросвещения РФ сообщили, что в нынешнем году всероссийский выпускной из-за пандемии коронавируса состоится 25 июня в онлайн-формате.