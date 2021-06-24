Белград, , 13:39 — REGNUM Сербия не вводила и не собирается вводить антироссийские санкции, хотя на неё давят извне. Об этом спикер сербской Народной скупщины (парламента) Ивица Дачич заявил 24 июня.

«Сербия ни минуты не размышляла о введении санкций против России, несмотря на давление извне, и она не намерена делать это в будущем», — сказал Дачич нароссийско-сербской конференции клуба «Валдай».

Спикер парламента отметил, что Белград и Москва успешно сотрудничают в области производства антикоронавирусных вакцин. Он напомнил, что первым в Сербии сделал прививку российским препаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич также заявил, что Белград не будет вводить санкций против России и КНР, хотя он и нацелен на вступление в ЕС.

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