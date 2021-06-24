Москва, , 13:25 — REGNUM Соединенные Штаты делают попытки оказывать давление на страны Латинской Америки, исходя из логики принципов, которые заложены в доктрину Монро. Об этом 24 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

«Руководствуясь архаичной доктриной Монро, США пытаются диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что именно это обстоятельство объясняет, почему Вашингтоном вводятся незаконные торговые эмбарго в отношении Кубы.

«Буквально вчера в очередной раз Генеральная Ассамблея ООН практически единодушно проголосовала за отмену этого незаконного эмбарго. Лишь две страны, включая США, выступили против», — отметил Лавров.

Кроме того, он напомнил про давление с американской стороны на Венесуэлу и Никарагуа.

«И безусловно, мы видим также непрекращающееся давление на Венесуэлу с целью смещения законно избранной власти, а также попытки дестабилизировать Никарагуа», — указал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что Китай обращается к властям США с призывом немедленно снять торгово-экономическую блокаду Кубы.